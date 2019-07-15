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شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يستهل تداولاته بانخفاض لجني الأرباح – تحليل – 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) ارتفاعاً في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليصطدم بمستوى المقاومة 44.70 الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة، ليستهل السهم تداولاته اليومية بانخفاض على اثر ثبات هذا المستوى ، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على التعافي واختراق هذه المقاومة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 44.70 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 47.05 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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