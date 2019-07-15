فورد يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 15-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فورد FORD MOTOR CO (F) ارتفاعاً بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 10.33 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.14 إلى 7.41) ، ليعزز مكاسبه في بداية تداولاته اليومية مستقراً أعلى هذا المستوى ، ويأتي هذا الارتفاع وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.33 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.02 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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