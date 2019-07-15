شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته دون مستوى 125.26، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر نحو الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 110.90 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 125.26 قد يدفع السعر لإعادة اختبار مناطق 139.63 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 100.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط