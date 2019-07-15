شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين قرب مستوى 84.60، ولا زلنا ننتظر كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 70.00، مع الإشارة إلى أننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 99.20 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 99.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط