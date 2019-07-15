شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالضغط على مستوى 222.90 في محاولة لكسره، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 189.90 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الكسر والاندفاع لاختراق 255.93 سيوقف التوقعات بالانخفاض ويدفع السعر للتعافي على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 189.90 والمقاومة 240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط