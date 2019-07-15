شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات إيجابية ليتحرك فوق 10300.00، وكما أشرنا صباحاً، قد يجري اختباراً لمستوى 10600.00 قبل استئناف الانخفاض من جديد.

وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط قائماً بثبات السعر دون 10600.00، مع التذكير بأن الأهداف المنتظرة تبدأ بكسر مستوى 9855.80 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 9000.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9700.00 والمقاومة 10600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط