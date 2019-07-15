أكثر من 80 ألف أسرة استفادت من “سكني” في النصف الأول من 2019

المناطق - واس

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 12,426 أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، بينهم 4690 أسرة سكنت منازلها، ليصل بذلك إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في النصف الأول من العام الجاري إلى 80,621 أسرة في مختلف مناطق المملكة، بينها 38,408 أسرة سكنت بشكل فعلي.

وأعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط https://sakani-names.housing.sa/ والتي تتيح كذلك جميع تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تتضمّن حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

وتأتي قائمة الأسماء الجديدة التي أعلن عنها برنامج “سكني” امتداداً لما أعلن عنه مسبقاً، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل مايو الماضي استفادة 13,230 أسرة، فيما يتواصل اعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج “سكني” بشكل شهري.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن برنامج “سكني” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف أن “ضمن جهود “سكني” لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية”، مشيراً إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.

وأفاد أن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، والتي تساعدهم في تملّك المسكن المناسب لهم، منوّهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وكان برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.