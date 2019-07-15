القصبي يناقش مع مجلس إدارة شركة البلد الأمين معالجة تحديات مشاريعها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مشاريع الشركة وخططها المستقبلية والملامح العامة للاستراتيجية الجاري إعدادها.

وجرت مناقشة التحديات التي تواجه هذه المشاريع والخطط المستقبلية الهادفة لمعالجة جميع هذه التحديات، لتقوم الشركة بالدور الذي أنشئت من أجله للنهوض بمدينة مكة المكرمة من خلال إطلاق مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة ومعالجة العشوائيات وفقا للائحة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وأكد القصبي أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع الشركة، وأهمية الاجتماع مع المستثمرين وتصميم المشاريع الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات المدينة ويوفر الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، مما سيمكن الشركة من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض من قبل رئيس مجلس الإدارة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص والفريق التنفيذي للشركة، متضمنا نبذة عن مشاريع الشركة وحالة التقدم في تنفيذها، وبشكل خاص مشاريع تطوير المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين، ومنها مشروع تطوير منطقة الكدوة، والذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة كيلومتر واحد من الناحية الجنوبية الشرقية بمساحة تبلغ 690 ألف متر مربع، ومشروع تطوير منطقة قوز النكاسة الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 4 كيلومترات بمساحة تبلغ 680 ألف متر مربع، حيث تم اعتماد المخططات العامة الرئيسة للمشروعين وبدأت عملية الهدم والإزالة بهما، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 500 متر من الناحية الغربية وتبلغ المساحة الكلية للمشروع مليون وسبعمئة ألف متر مربع.

واستعرض مشروع تطوير منطقة الضاحية الغربية الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 15 كيلومترا، ويعد الامتداد الطبيعي والتوسع الغربي لمدينة مكة المكرمة ويقع على طرفي طريق الحرمين، وهو عبارة عن إنشاء وتطوير مدينة متكاملة وتشمل جميع الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والرياضية والمتنزه الوطني، وتبلغ المساحة الكلية للمخطط الهيكلي المعتمد للمشروع 112 كيلومترا مربعا، وقد تم البدء بتنفيذ بعض المشاريع التطويرية في الموقع.

أبرز مشاريع الشركة