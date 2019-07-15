SAMI تستحوذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

استحوذت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC ، التي ستساعدها من توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة، في إطار مساعيها المستمرة لدعم جهود توطين قطاع الدفاع في المملكة.

ويركز عمل شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

وبعد عملية الاستحواذ من قبل SAMI سيتم توسيع نطاق عمليات شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة ليشمل إصلاح وعمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وسيمكن الاستحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم أخيرا الاتفاق بين شركة المعدات المكملة للطائرات والقوات الجوية الملكية السعودية على عقد توضيب وشراء أنظمة الهبوط لطائرات التزود بالوقود في الجو متعددة المهام MRTT. وتنفذ شركة المعدات المكملة للطائرات حاليا توضيب أنظمة الهبوط للطائرات العسكرية، وتتعاون مع سافران لأنظمة الهبوط التي تعد الشركة الرائدة عالميا في مجال أنظمة الهبوط والكبح للطائرات، بهدف تطوير القدرة على توضيب أنظمة الهبوط للطائرات المدنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما سيمثل هذا المشروع حجر الأساس لتطوير هذه القدرة وسيفتح أسواق المنطقة للشركة.

ومنذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في منتصف 2017 نجحت في تطوير خدماتها في مجالات الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية (بما في ذلك المركبات الدفاعية)، والالكترونيات الدفاعية (بما في ذلك الأنظمة البحرية)، والأسلحة والصواريخ. ولضمان تنفيذ جميع المهام على نحو أفضل ستصبح شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة جزءا من وحدة الأنظمة الجوية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي سيكون مقرها في مدينة جدة.

Advertisements

ومن خلال الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 تلعب الشركة السعودية للصناعات العسكرية دورا رئيسا في توطين إجمالي الإنفاق العسكري المحلي، بهدف زيادة المشتريات المحلية بنسبة 50% بحلول عام 2030م، وذلك تزامنا مع هدفها طويل المدى في أن تصبح واحدة من أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية على مستوى العالم.

أعمال شركة AACC:

صيانة وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة

صيانة وإصلاح أنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة

إصلاح وعمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية

زيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT

زيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية

«عملية استحواذ الشركة على حصة الأغلبية في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة هي عامل أساسي في التنمية الاستراتيجية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولدينا فرص واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، إذ إن جميع الأدوات الأساسية متوفرة، وسنعمل في المستقبل القريب على إضافة خدمات صيانة معدات الهبوط وإصلاحها وتوضيبها إلى الخدمات المقدمة من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة».

الدكتور أندرياس شوير ـ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية

خطوة مهمة

«استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على الشركة يعد خطوة مهمة في مسار تطور الشركة، إذ سيتيح للشركة توسيع نطاق خدماتها، والاستثمار في القدرات الوطنية، والوصول إلى أسواق جديدة، وتطوير قدراتها لخدمة العملاء، وكذلك الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للطائرات. إن قطاع صناعة الطيران في المملكة يشهد ازدهارا بالتزامن مع تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث ستساهمان في توطين القدرات العسكرية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وخلق وظائف للمواطنين، وتضافر الجهود مع الشركات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

الدكتور منصور العيد ـ الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة