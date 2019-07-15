المملكة القابضة تقدم بلاغا ضد جهات استغلت اسم الشركة لإبرام عقود وهمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت شركة المملكة القابضة بلاغا للجهات المختصة ضد جهات استغلت اسم الشركة لإبرام عقود واتفاقيات استثمارية وهمية.

وأوضحت المملكة القابضة في بيان أمس على موقع تداول أنها استقبلت عددا من الاتصالات حول ما يقوم به أفراد وجماعات مستغلين بذلك اسم الشركة وشعارها وبياناتها الرسمية لإبرام العقود والاتفاقيات الاستثمارية الوهمية لتحقيق مصالح شخصية بخصوص أنشطة عدة، منها نشاط الاستثمار بالتداول في البورصة العالمية.

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وأكدت الشركة أن هذه العقود والاتفاقيات لا تمت لها بصلة وتخلي مسؤوليتها منها، مشيرة إلى أنه تم تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة عن هؤلاء الأفراد والجماعات.

وحذرت الشركة كل من تسول له نفسه استخدام أو استغلال كيان واسم شركة المملكة القابضة وكيانات وأسماء شركاتها التابعة أو اسم رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال أو أحد مسؤوليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بها أو بهم بالملاحقة القانونية.

ونشرت المملكة القابضة موقعها الرسمي وحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وعنوان صفحتها على موقع «لينكد إن»، مؤكدة أنه لا يوجد للشركة أي مواقع الكترونية أو حسابات وصفحات الكترونية غير المذكورة.