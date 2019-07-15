تعديل السجل التجاري للشركات الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل الكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الالكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: الأنشطة، عنوان الشركة، المدير.

وأشارت في بيان لها إلى أنه يمكن لعملاء الوزارة الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa واتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية. وبذلك تكتمل باقة خدمات الشركات لتصبح الكترونية بدءا من التأسيس وصولا إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.