السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت الهيئة العامة للنقل 6 أهداف لبوابة «بيان» لخدمات النقل واللوجستية، مشيرة إلى أن البوابة تتيح للناقلين إصدار بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية، سواء داخل المملكة أو إلى خارجها، والتحقق من معلومات الشاحنات وحالتها.

وأوضح مدير عام نقل البضائع في الهيئة العامة للنقل إبراهيم المديهيم، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة النقل والخدمات اللوجستية، أمس في الرياض، أن أهداف بوابة «بيان» هو رفع مستوى الأمن والسلامة، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وضبط جودة عمليات نقل البضائع بالإضافة إلى ضمان الفعالية والسرعة والدقة، والتحقق من نظامية المركبات، ومواكبة اللوائح التنظيمية، والاتفاقيات الدولية.

وذكر المديهيم أن بوابة «بيان»، تعد ثالث بوابة يطلقها قطاع النقل البري في الهيئة، وذلك بعد بوابة وصل ونقل، لإدارة نقل البضائع الكترونيا.

وناقشت الورشة تمكين الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع، وبحسب المديهيم فإن «وثيقة النقل» هي مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعد إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، أما «بيان الحمولة» فهو قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.

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من جهته، نائب رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية في غرفة الرياض سليمان العنزي أكد أن استعراض خدمات بوابة «بيان» لخدمات النقل واللوجستية، وآليات العمل الخاصة بها هو في إطار التعاون والتكامل بين غرفة الرياض والهيئة العامة للنقل.

وأشار إلى تطور خدمات النقل واللوجستية، والذي يأتي في إطار اهتمام حكومتنا لما يمثله ذلك من أهمية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لتكون المملكة مركزا لوجستيا يربط بين القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

6 أهداف لبوابة بيان

رفع مستوى الأمن والسلامة ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل ضبط جودة عمليات نقل البضائع ضمان الفعالية والسرعة والدقة التحقق من نظامية المركبات مواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية.

مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعد إثباتا على تسلم الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

بيان الحمولة:

قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.