شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: أرامكو مهتمة بشراكة مع لوك أويل الروسية فى مشروعين للغاز بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين مستندة لوثائق وقعتها لجنة مشتركة، إن أرامكو السعودية مهتمة بشراكة مع لوك أويل الروسية فى مشروعين للغاز الطبيعي بأوزبكستان. وأضافت الوكالة، أن لوك أويل مهتمة بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروعات دولية.

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