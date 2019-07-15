شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى ختام التعاملات. والأسهم السعودية تواصل الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجعت بورصة قطر وسط هبوط 4 قطاعات، وضغطت أسهم البنوك على بورصة البحرين ودفعتها للمنطقة الحمراء، فيما سجلت بورصة السعودية ارتفاعها السادس على التوالى، مدفوعا بقطاعى البنوك والاتصالات.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرة عدد 4.65 نقطة، لتغلق عند مستوى 10595.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 52.3 مليون سهم بقيمة 162.6 مليون ريال قطرى عبر 5079 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحا 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.70 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 205.5 مليون سهم محققة ما قيمته 213.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2853 صفقة ل31 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 3.10%، ثم سهم أرابتك القابضة بنسبة 2.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 3.60%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 3.05%.

بورصة البحرين

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرا 3.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1533.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 698 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.88% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.72%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 3.70%. فبما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.44%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرا عدد 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6102.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% خاسراً عدد 50.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6724.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% رابحاً عدد 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4879 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 201 مليون سهم بقيمة 44.3 مليون دينار كويتى عبر 7396 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%.

وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.82%، تليه رمال بنسبة 6.92%، ثم الديرة بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.30% ثم الهلال بنسبة 10%، ثم سنرجى بنسبة 10%

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% رابحا عدد 29.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9044.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.7% رابحا 26.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3843.91 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 144.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 87 شركة.

وارتفع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%.

وجاء سهم "الأهلى للتكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.50%، ثم الخزف السعودى بنسبة 3.77%، ثم عسير بنسبة 3.41%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.16% ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2%، ثم الفخارية بنسبة 1.61%.