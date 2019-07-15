شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: وضع معايير لاختيار الكفاءات سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير خالد شمعة، المشرف على مكتب التعاون الدولى بوزارة التخطيط، أن وضع معايير لاختيار الكفاءات هو السبيل الوحيد لإيجاد آلية تكفل العمل على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور الإسكوا المتنامى فى مجال الإدارة.

وأشار شمعة، خلال كلمته بفعاليات ورشة العمل الإقليمية حول وضع إطار عربى، لاختيار كوادر القطاع العام التى يستضيفها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ونظمتها منظمة الإسكوا، إلى أن الإصلاح ليس أمر وقتى ينتهى بإنتهاء فترة زمنية محددة، إنما هو عملية تراكمية تحتاج لمزيد من الجهد والوقت، وتهدف للوصول إلى غاية محمودة، وتحقيق خدمة محسنة ومطورة لصالح المواطن العربى.

وكانت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول وضع إطار عربى لاختيار كوادر القطاع العام، قد انطلقت اليوم الاثنين، والتى تنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، وبحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت، خلال الفترة من 15 - 17 يوليو الجارى.

يذكر أن العمل فى المشروع الإقليمي حول "تطوير الكفاءات الوظيفية" بدأ في أعقاب توصيات الورشة التي نظمتها (الإسكوا) حول "الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع العام في فلسطين" ما بين 12 و14 ديسمبر 2017، بطلب من ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان، والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في دولة العراق، والمعهد المالي-مركز باسل فليحان فى جمهورية لبنان.