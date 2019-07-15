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البنك الدولى يطلق التقرير الاقتصادى عن مصر غدا بوزارة الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن البنك الدولى عن إطلاق التقرير الاقتصادي عن مصر غدا، الثلاثاء، بحضور، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر.

يذكر أن مصر حققت أعلى ثالث نمو فى العالم بلغ 5.6%، بعد الصين والهند، كما تصدرت دول القارة الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2018 .

 

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