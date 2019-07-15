شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يوقع اتفاقية مع "سوديك" لتنفيذ محطة طاقة شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مشروع نظم الخلايا الشمسية الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من مرفق البيئة العالمى، اتفاقية تعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك" لتنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بمنطقة ويستن هب ضمن مدينة ويستاون فى مدينة الشيخ زايد.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس ماجد شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوديك، بمشاركة الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الإنمائى، والدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 330 كيلووات/ ساعة وتنتج سنويا 520 ميجا وات ساعة / السنة مما سيخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 300 طن سنويا، وسيتم تركيب المحطة على مظلات موقف السيارات امام المبنى الإدارى لإنتاج كهرباء تكفى لإنارته.

وقال الدكتور عمرو طه خلال مراسم التوقيع أن مركز تحديث الصناعة يسعى دائما ً إلى مسايرة التطور الصناعى وخاصة فيما يخص مجال ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وان وظيفته إمداد الصناعة المصرية بكل ما هو جديد بهدف تعميق وتحديث الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يسعى المركز لتوسيع عمله فى مجالات أخرى مثل السياحة والإسكان عن طريق مشروعات الطاقة الشمسية.

وأوضح طه أنه بعد ارتفاع اسعار الطاقة التقليدية كان لابد من الاتجاه لمشروعات الطاقة الشمسية ورفع الوعى بالطاقة المتجددة، وإن استخدامها يصلح لقطاعات الصناعة والسياحة والإسكان، مشيرا إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية أنتج خلال عام 2018 2.2 ميجا وات فى 37 مشروع باستثمارات تبلغ 26 مليون دولار.

Advertisements

ومن جانبه قال العضو المنتدب لشركة سوديك المهندس ماجد شريف أن شركة سوديك اتجهت إلى هذا المشروع مع مركز تحديث الصناعة لإيمانها بالفكر التقدمى فى ضرورة استخدام الطاقة المستدامة، مؤكدا أن الشركة لجأت لهذه المبادرة لتكون نموذجًا مواكبا لمتطلبات العصر.

ويهدف المشروع من خلال هذا التعاون إلى تنفيذ نموذج للمشروعات لتشجيع المطورين العقاريين واتحادات ملاك التجمعات السكانية بالمدن الجديدة على التوسع فى تنفيذ مشروعات الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

و يأتى ذلك فى إطار استراتيجية شركة سوديك للتوجه نحو تطبيق السياسات الخضراء خاصة التوسع فى استخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة النظيفة فى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر والتوجه نحو المبانى الخضراء والتجمعات العمرانية المستدامة، حيث تقوم الشركة بإعداد خطة للتوسع فى تركيب محطات طاقة شمسية، ويأتى ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

الجدیر بالذكر أن مشروع نظم الخلایا الشمسیة یھدف إلى دعم إنتشار استخدام الخلایا الشمسیة الصغیرة التى یتم تركیبھا بالمبانى السكنیة والتجاریة والمبانى العامة والفنادق والمنشآت الصناعیة مما یعد عاملا محفزا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسیة الصغیرة المرتبطة بالشبكة، وتطویر سوق إنتاج نظم الخلایا الشمسية وتسھیل تركیبھا.

وقام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتنفيذ 61 محطة طاقة شمسية، بإجمالى قدرة مركبة 2.2 ميجاوات، وبإجمالى وفر فى الطاقة 3491 ميجا و.س/ سنويًا، وتصل نسبة الخفض فى نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى 2039 طن/ سنويًا، كما قام بتدريب 109 مهندسين على تركيب وتشغيل وصيانة النظم الشمسية، كما تم قبول 51 شركة للانضمام للقائمة الاسترشادية للشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية والمؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.