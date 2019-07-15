شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأونتكاد: غانا تتصدر أعلى الدول الجاذبة للاستثمار فى غرب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير صادر عن منظمة الأونتكاد التابعة للأمم المتحدة أن دولة غانا تصدرت أعلى دول غرب افريقا جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

وأكد التقرير، إن دول غرب إفريقيا جذبت نحو 14.480 مليار دولار عام 2013 ، وجذبت نحو 12.148 مليار دولار عام 2014، وجذبت 10.185 مليار دولار عام 2015.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى تلك الدول إلى نحو 12.721 مليار دولار عام 2016 ،وبلغ نحو 11.194 عام 2017 ،وانخفض إلى نحو 9.565 مليار دولار بنهاية عام 2018 ، ونوه التقرير الى أن غانا تصدرت دول الغرب الإفريقى باستثمارات بلغت نحو 19 مليار دولار خلال السنوات الستة ، تلتها كل من كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين وكاب فردى"الرأس الاخضر " وغينيا وجامبيا.

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