شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البورصة الأمريكية تفتح على مستويات قياسية مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين في ظل بداية قوية لموسم نتائج الربع الثاني من العام، حيث فاقت نتائج سيتي جروب، ثالث أكبر بنك أمريكي، التوقعات.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.66 نقطة بما يعادل 0.12 % إلى 27364.69 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.03 نقطة أو 0.13 % إلى 3017.80 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 19.04 نقطة أو 0.23 % إلى 8263.18 نقطة.