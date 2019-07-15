شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الثانية من الخريطة تتضمن إنشاء حساب إلكترونى للباحثين عن الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مالك فواز، مستشار وزارة الاستثمار لشئون ترويج الاستثمار،خريطة مصر الاستثمارية، موضحًا أن النسخة الثانية من الخريطة تتضمن خيار إنشاء حساب إلكترونى للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكترونى عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.

وقال "فواز" أن الخريطة لا يقتصر دورها على التعريف بالفرص الاستثمارية، بل تتيح المعلومات التى يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، مثل معلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية فى مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما تتضمن الخريطة مكتبة افتراضية لكافة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية للاستثمار فى مصر.

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وقام عدد من الوزراء بجولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على مزيد من التعاون بين الوزارتين فى ميكنة الخدمات.

ويضم مركز الخدمات ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، فى خطوتين وفى يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين وشهد المركز تأسيس أكثر من 30.5 ألف شركة منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2018، بإجمالى رأس مال بلغ 79.3 مليار جنيه.