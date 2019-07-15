شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأول هذا الأسبوع مع ترقب الأسواق صدور نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني، والتي تبدأ في الأغلب بنتائج البنوك.



وزادت المخاوف في الأسواق حيال الاقتصاد العالمي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموا بنسبة 6.2%، والذي يعد الأكثر تباطؤا منذ عام 1992.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار القلق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات تعثر المفاوضات بين البلدين.

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وكشفت وكالات أنباء اليوم عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ينوي إقالة وزير التجارة "ويلبر روس" بسبب إضافة سؤال الجنسية إلى الإحصاء.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 27327 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 8245 نقطة، في حين انخفض "ستاندرد أند بورز" بنصف نقطة فقط إلى 3012 نقطة.



كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الجمعة الماضية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث قفز "داو جونز" أعلى 27 ألف نقطة كما اجتاز "ستاندرد اند بورز" ثلاثة آلاف نقطة.