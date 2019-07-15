شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض بعد ارتفاع الإنتاج الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إنتاج الصين اليومي من الألمنيوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يونيو/حزيران الأمر الذي تسبب في ضغوط على أسعار المعدن الصناعي خلال تعاملات اليوم.



وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن إنتاج البلاد بلغ 2.97 مليون طن في الشهر الماضي مقارنة بـ2.98 مليون طن في مايو/أيار وبارتفاع نسبته 1.3% على أساس سنوي.



وعلى أساس يومي، ارتفع إنتاج الصين من الألمنيوم إلى 99 ألف طن من 96 ألف طن في مايو/أيار كما اجتاز مستوياته القياسية المسجلة في ديسمبر/كانون الأول عند 98.4 ألف طن.

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يأتي ذلك بعد القفزة في أسعار الألمنيوم ببورصة شنغهاي إلى 14380 يوان (حوالي 2091.1 دولار) للطن في مايو/أيار.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الألمنيوم ببورصة لندن اليوم بنسبة 0.3% إلى 1822 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 1829 دولار وأقل سعر عند 1808 دولار.