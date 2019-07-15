شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع لليوم الخامس على التوالي بعد بيانات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، بعد بيانات صينية عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وتكرير النفط طغي تأثيرها على نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني بأقل وتيرة فى 27 عاما.

وبحلول الساعة 12:25جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 67.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.93$ ،وسجل أعلى مستوي 67.16$ ،وأدنى مستوي 66.40 $.

أضافت عقود "خام برنت" عند تسوية يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نيسان/أبريل الماضي.

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وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، فى ظل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

فى الصين سجل الإنتاج الصناعي نمو بمعدل 6.3% فى حزيران/يونيو ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.2% ، وسجل الإنتاج نمو بمعدل 5% الشهر السابق ، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.8% ، بأفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 8.5% ،وسجلت ارتفاعا بنسبة 8.6% فى أيار/مايو.

وارتفاع إنتاجية مصافي التكرير فى الصين إلى مستوي قياسي بلغ 13.07 مليون برميل يوميا فى حزيران/يونيو ، متجاوزا الرقم القياسي السابق عند 12.68 مليون برميل المسجل فى نيسان/أبريل ،وتعاذ تلك القفزة الجديدة إلى بدء تشغيل مصافين كبيرتين جديدتين.

طغي تأثير تلك البيانات على نمو الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة فى 27 عام ،سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل 6.2% خلال الربع الثاني ،بأقل وتيرة نمو منذ عام 1992 ، طبقا لتوقعات الخبراء نمو بمعدل 6.2% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 6.4% خلال الربع الأول.