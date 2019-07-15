شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقبع عند أدنى مستوى فى شهرين بفعل سيطرت القوة البيعية على السوق الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل سيطرت القوة البيعية على السوق الرقمية ، خاصة بعد هجوم أعلى السلطات السياسية والمالية فى الولايات المتحدة على صناعة التشفير وعملة فيسبوك المستقبلية "ليبرا".

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 10:33 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 223.45$ بانخفاض قدره 2.8$ بنسبة 1.2%،حيث سعر الافتتاح عند 226.25$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 228.90$ ،وأدنى سعر عند 202.27$.

فقد الايثريوم يوم الأحد نسبة 16% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 24 شباط/فبراير الماشي ،مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 191.91$ لكل وحدة ايثريوم.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقد الايثريوم نسبة 26.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية خلال هذا العام.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 20 مليار$ إلى إجمالي 270 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 حزيران/يونيو الماضي ، مع هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وتخلت السوق بالأمس عن مستويات 300 مليار$ مرة أخرى ، مع نشاط واضح لعمليات البيع المفتوحة ، لتفقد السوق حوالي 117 مليار$ منذ أن سجلت إجمالي 387 مليار$ يوم 26 حزيران/يونيو الماضي ، والذي يعد أعلى مستوى فى أكثر من عام.

سيطرت القوة البيعية على السوق الرقمية منذ منتصف الأسبوع الماضي ، بعد الهجوم التي شنته أعلى السلطات السياسية والمالية فى الولايات المتحدة على صناعة التشفير وعلى عملة فيسبوك "ليبرا".

شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجوما حادا على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا ،فى أعقاب هجوم أخر شنه رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس على عملة فيسبوك المستقبلية.

ولا يعتبر هذا الهجوم من قبيل الصدفة، فجاء قبل أيام قليلة من عقد الكونغرس الأمريكي جلسات وشيكة تخص مشروع فيسبوك الرقمي، والمقرر لهذه الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء 16 -17 تموز/يوليو الجاري.