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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بدعم صعود "النحاس" وضعف "الدولار" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم صعود أسعار النحاس بالسوق العالمية بعد بيانات صينية ، وضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.30$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.21$،وسجلت الأعلى عند 15.34$ الأعلى منذ 3 تموز/يوليو الجاري ،والأدنى عند 15.15$.
حققت أسعار الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، وسط صعود معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.
وعلى مدار الأسبوع المنقضي ،حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس ،والتي عززت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا الشهر.
ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين بأكثر من واحد بالمئة ، لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،لتقود صعود معظم المعادن الصناعية ، وذلك بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين " أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
سجل الإنتاج الصناعي الصيني نمو بمعدل 6.3% فى حزيران/يونيو ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.2% ، بأفضل من القراءة السابقة نمو بمعدل 5%.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار الأداء الضعيف للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.
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