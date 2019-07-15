شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وبعد بيانات مشجعة عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة فى الصين ،والتي طغي تأثيرها على نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني بأقل وتيرة فى 27 عاما.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.05% ، فى أول مكسب خلال الست جلسات الأخيرة.

وفقد المؤشر نسبة 0.6% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،متأثرا بالهبوط الواسع الذي شهده السوق الألماني عقب تحذير بشأن الأرباح من "باسف".

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 3,013.92 نقطة.

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تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.6% ،تاليه قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية.

سجل الإنتاج الصناعي الصيني نموا بمعدل 6.3% فى حزيران/يونيو ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.2% ، وسجل الإنتاج نمو بمعدل 5% الشهر السابق ، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.8% ، بأفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 8.5% ،بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 8.6% فى أيار/مايو.

طغي تأثير تلك البيانات على نمو الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة فى 27 عام ،سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل 6.2% خلال الربع الثاني ،بأقل وتيرة نمو منذ عام 1992 ، طبقا لتوقعات الخبراء نمو بمعدل 6.2% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 6.4% خلال الربع الأول.

وحصلت الأسهم الصينية على دعم من تلك البيانات ، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بحوالي 0.8% ،وارتفع مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية خارج اليابان بحوالي 0.3%.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2%.