شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه استنادا على ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والمتضرر من الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,417.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,415.53$،وسجلت أعلى مستوي 1,419.74$ ، وأدنى مستوي 1,409.44$.

حقق الذهب ارتفاعا بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات يوم الجمعة ، فى ثاني مكسب يومي خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى سابع مكسب أسبوعي خلال شهرين ، بعد تعليقات متشائمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار الأداء الضعيف للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

أشارت التعليقات التي صدرت الأسبوع الماضي من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو "تشارلز إيفانز" إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة لمواجهة المخاطر المتزايدة.

عززت تلك التعليقات من احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو الجاري، وتبقي احتمالات خفض نصف نقطة مئوية خلال نفس الاجتماع قرب 30%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 800.54 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى فى أكثر من أسبوعين.