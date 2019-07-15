شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد بيانات صينية وانحسار المخاوف حول إيران يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليستأنف الخام الأمريكي صعوده الذي توقف مؤقت لعمليات تصحيح وجني أرباح ، ويواصل الخام الدولي "خام برنت " صعوده لليوم الخامس على التوالي ، بعد بيانات عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وتكرير النفط طغي تأثيرها على نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني بأقل وتيرة فى 27 عاما ،ويكبح المكاسب انحسار المخاوف حول إيران بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني "حسن روحاني".

بحلول الساعة 12:05بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.30$،وسجل أعلى مستوي 60.44$ ،وأدنى مستوي 59.87$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 67.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.93$ ،وسجل أعلى مستوي 67.16$ ،وأدنى مستوي 66.40$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 60.92$ للبرميل.

فى المقابل حققت أسعار خام برنت ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ نيسان/أبريل الماضي.

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وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، ، فى ظل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

فى الصين سجل الإنتاج الصناعي نمو بمعدل 6.3% فى حزيران/يونيو ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 5.2% ، وسجل الإنتاج نمو بمعدل 5% الشهر السابق ، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.8% ، بأفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 8.5% ،وسجلت ارتفاعا بنسبة 8.6% فى أيار/مايو.

وارتفاع إنتاجية مصافي التكرير فى الصين إلى مستوي قياسي بلغ 13.07 مليون برميل يوميا فى حزيران/يونيو ، متجاوزا الرقم القياسي السابق عند 12.68 مليون برميل المسجل فى نيسان/أبريل ،وتعاذ تلك القفزة الجديدة إلى بدء تشغيل مصافين كبيرتين جديدتين.

طغي تأثير تلك البيانات على نمو الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة فى 27 عام ،سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل 6.2% خلال الربع الثاني ،بأقل وتيرة نمو منذ عام 1992 ، طبقا لتوقعات الخبراء نمو بمعدل 6.2% ،وسجل الاقتصاد نمو بمعدل 6.4% خلال الربع الأول.

من ناحية أخرى ، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني فى خطاب تليفزيوني يوم الأحد إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ، فى حال رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية وعادت إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي.