شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بصدد التخلي عن مستويات 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها للتخلي عن مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ، بفعل موجة البيع التي تسيطر على السوق حاليا ، خاصة بعد هجوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا.

وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول10,130$ بانخفاض قدره 61$ بنسبة 0.6%،حيث سعر الافتتاح عند 10,191$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,355$ ،وأدنى سعر عند 9,855$ الأدنى منذ 2 تموز/يوليو الجاري.

انخفض "البتكوين" يوم الأحد بنسبة 10.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 27 حزيران/يونيو الماضي ، مع تسارع عمليات بيع أكبر عملة رقمية فى العالم.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد البتكوين أكثر من 11% ، مسجلا ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب تنامي مخاوف تضيق القيود التنظيمية على صناعة التشفير فى الولايات المتحدة "أكبر سوق رقمية فى العالم".

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 20 مليار$ إلى إجمالي 270 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 حزيران/يونيو الماضي ، مع هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وتخلت السوق بالأمس عن مستويات 300 مليار$ مرة أخرى ، مع نشاط واضح لعمليات البيع المفتوحة ، لتفقد السوق حوالي 117 مليار$ منذ أن سجلت إجمالي 387 مليار$ يوم 26 حزيران/يونيو الماضي ، والذي يعد أعلى مستوى فى أكثر من عام.

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وتعاذ موجة الهبوط الحالية فى السوق الرقمية بشكل مباشر إلى هجوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على صناعة التشفير ،وعلى عملات البتكوين وعملة فيسبوك "ليبرا".

قال ترامب "أنا لست من محبي البتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، إنها ليست من المال وقيمتها شديدة التقلب وتستند إلى الهواء ، أصول التشفير غير المنظمة يمكن أن تسهل السلوك غير المشروع ، بما فى ذلك تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الغير قانونية".

وأضاف ترامب " إن عملة فيسبوك ليبرا ليس لها مكانة أو موثوقية تذكر ، إذا أراد فيسبوك وشركات أخري أن يصبحوا بنكا ، فيجب عليهم السعي للحصول على ميثاق مصرفي جديد ،أو أن يخضعوا لجميع اللوائح المصرفية تماما مثل البنوك الأخرى".

وقال دونالد ترامب " لدينا عملة حقيقة واحدة فقط فى الولايات المتحدة "الدولار الأمريكي" ،وهي أقوي من أي وقت مضي ،ويمكن الاعتماد عليها بموثوقية ،إنها العملة الأكثر هيمنة فى أي مكان فى العالم ،وستظل دائما على هذا النحو".

وكما كان لكشف فيسبوك عن عملته المستقبلية "ليبرا" بمثابة دفعة قوية للعملات المشفرة خاصة البتكوين والذي سجل أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ ،فإن المعارضة والهجوم الأخير على ليبرا بمناسبة انتكاسة قوية.

وكان من أشد مهاجمي "ليبرا" الأسبوع الماضي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية عن السياسة النقدية فى الولايات المتحدة أمام الكونغرس.

وهذا الهجوم المتتالي من أعلى السلطات السياسية والمالية الأمريكية، لا يعد من قبيل الصدفة، فيأتي قبل أن يعقد الكونغرس الأمريكي جلسات وشيكة تخص مشروع فيسبوك الرقمي، والمقرر عقد تلك الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء 16 -17 تموز/يوليو الجاري.