شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري ، الأمر الذي أنعش آمال تقلص الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:55 جرينتش ،ليتداول عند 1.1280$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1269$ ،وسجل الأعلى عند 1.1283$ ، والأدنى عند 1.1263$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم،حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تعليقات رئيس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي زادت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، حيث لا تزال العملة الخضراء تحت ضغط الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري.

أشارت التعليقات التي صدرت الأسبوع الماضي من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو "تشارلز إيفانز" إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة لمواجهة المخاطر المتزايدة.

ومع ارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية ،انتعشت آمال تقلص الفجوة بين مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة خلال هذا العام ، لكن تبقي تلك الآمال فى انتظار المزيد من الدلائل حول احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

وحث صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي إضافة حوافز جديدة لتخفيف المخاطر الاقتصادية المتزايدة ،وحذر الصندوق من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر التوترات التجارية العالمية ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وأزمة ديون إيطاليا.