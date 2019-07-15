شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مثقلة ببيانات النمو الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مثقلة بالبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع الأسبوع من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي أظهرت أبطأ وتيرة نمو فصلي في 27 عام مع اتساع الاقتصاد الصيني 6.2% خلال الربع الثاني وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء للصين، بخلاف ذلك يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة اليوم البحري في اليابان.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.31% ليخسر 11.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,796.84، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.26% ليخسر هو الأخر 7.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,922.90.

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وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.16% ليخسر 46.08 نقطة ويصل إلى المستوى 28,425.54، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليخسر هو الأخر 2.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,084.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.42% ليخسر 44.59 نقطة ويصل إلى المستوى 10,656.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.41% ليخسر هو الأخر 27.65 نقطة ويصل إلى المستوى 6,668.90.