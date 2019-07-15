شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من اثنان بالمائة للأدنى لها في شهرين في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بما يفوق الاثنين بالمائة أو بأكثر من 2$ اليوم الاثنين لتستكمل مسيرات الأسابيع الأربعة في التراجع والتي اتسعت مع نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له أنه ليس مناصراً للعملات الرقمية المشفرة مثل "بتكوين" وأخوتها وسط مطالبته بضرورة تنظيم وتقيد العملة "ليبرا" التي ينوي موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك" طرحها في النصف الأول من العام المقبل.

وفي تمام الساعة 05:39 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.24% إلى مستويات 87.72$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 89.58$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها منذ17 من أيار/مايو الماضي عند 84.70$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 90.06$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.54$ مليار.

هذا وقد تراجعت اللايتكوين الأسبوع الماضي بأكثر من 25% لتعكس خسائرها الأسبوعية الرابعة على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها في عام وسط توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند مستويات 146$ والتي حققتها في 22 من حزيران/يونيو الماضي مدعومة بتسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية لمكاسب مطلع هذا العام والذي تضاعفت خلالها قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وفي نفس السياق، تتكبد العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين حالياً خسائر شهرية تفوق 28% لتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر، وذلك ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي مكاسب شهرية بقرابة 7% لتعكس مكاسبها الشهرية السادسة على التوالي، موضحة آنذاك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين، ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض.

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ونود الإشارة، لكون انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملة الرقمية المشفرة ليبرا التي ينتوي فيسبوك إطلاقها في وقت لاحق من العام المقبل، جاء عقب ساعات من تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خطورة ليبرا على الأسواق والمستثمرين خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس الأمريكي داعياً الجهات التنظيمية لمزيد التدقيق حيالها.

وأيضا في أعقاب أعرب محافظ بنك إنجلترا مارك كارني عن أهمية حماية المستثمرين من الساعات الأولى من إطلاق موقع التواصل الاجتماعي لعملته الرقمية ليبرا، وتطرقه الأسبوع الماضي إلى مدى الخطورة المحيطة بذلك الأمر وأن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية بدول السع الصناعية الكبرى سيناقشون ذلك الملف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في فرنسا، الأمر الذي أثقل بدورة على صناعة التشفير.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.