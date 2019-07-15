شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له في أربعة أسابع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 19 من حزيران/يونيو الماضي مستكملة مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو في مطلع هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

Advertisements

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1273 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1269 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1275، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1264.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12.1 مقابل 17.8 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر لندن للإحاطة الانتقالية لعروض أسعار الفائدة بين المصارف (LIBRO) في نيويورك.