شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت في هدنة لالتقاط الأنفاس - تحليل صباحي - 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية لمؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) ، انخفض المؤشر في بداية جلسات هذا الأسبوع ، في محاولة منه لجني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.03% بما يعادل -1.78 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 6800.00 .
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6800.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7000.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6900.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت في هدنة لالتقاط الأنفاس - تحليل صباحي - 15-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.