شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت في هدنة لالتقاط الأنفاس - تحليل صباحي - 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية لمؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) ، انخفض المؤشر في بداية جلسات هذا الأسبوع ، في محاولة منه لجني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.03% بما يعادل -1.78 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 6800.00 .

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6800.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6900.00 .