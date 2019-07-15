شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ببداية تداولات هذا الأسبوع وذلك للجلسة الخامسة على التوالي ، مستفيداً بالدعم الإيجابي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.52% بما يعادل 46.93 نقطة ، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة 9084.75 .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9084.75 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9403.05 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8889.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .

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