شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع وتيرة نمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.4% خلال الربع الأول الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.2% مقابل نمو 6.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.8% مقابل 8.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 5.0%، متفوقة على التوقعات عند 5.2%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.1% مقابل 5.0% في أيار/مايو.