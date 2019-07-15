شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة 0.4 ٪ في نيويورك مع إيقاف 73٪ من الخام بخليج المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول النفط ،اليوم الأثنين، بالقرب من 60 دولارًا للبرميل وذلك بعد أن أغلقت العاصفة باري ما يقرب من ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك وذلك على الرغم من استمرار المخاوف من الطلب المستمر علي النفط في التأثير على التوقعات.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.4 ٪ في نيويورك، حيث تم إيقاف حوالي 73٪ من إنتاج الخام في خليج المكسيك اعتبارًا من يوم الأحد، لكن بعض المنتجين يستعدون لإعادة العمال إلى المنصات البحرية حيث تضعف العاصفة باري وذلك وفقا لوكالة بلومبرج .

وارتفع النفط الخام خلال الشهر هناك مخاوف بشأن التوقعات طويلة الأجل لسوق النفط مع تحذير منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" من وفرة في عام 2020 ،بينما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة مفاجئة في المخزونات العالمية في النصف الأول من هذا العام.