شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: ديون الأسواق الناشئة ترتفع لمستوى قياسى فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة أدى لطفرة إقراض جديد في الربع الأول من 2019 لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية ويزيد حجم الدين العالمي ثلاثة تريليونات دولار.

وزادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار بما يعادل 216 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 68.9 تريليون قبل عام.

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وخلص المعهد إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان والصين.

وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية ثلاثة تريليونات دولار إلى 246.65 تريليون أو 320 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الاطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي.

وقفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9 بالمئة منذ الربع الأول للعام 2018 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 69 تريليون في دولار.