شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 67.12 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم ،حيث سجل خام برنت 67.12 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 40 سنت أو ما يعادل 0.6%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 60.40 دولاراً للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ ارتفع 19 سنتاً أو ما يعادل 0.32% .

كان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد سجل خلال الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع ، كنتيجة لانخفاض معدل الانتاج الامريكي و كنتيجة أيضا لما يحدث من توترات دبلوماسية في الشرق الأوسط.

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كما عززت بيانات الاقتصاد الصيني كونها الأكثر إيجابية في الأسواق الآسيوية والأوروبية ،والتى تشير إلى النجاح المبكر لجهود التحفيز الحكومية ، والتى بدورها تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.