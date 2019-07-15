شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحا 10.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.70 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 205.5 مليون سهم محققة ما قيمته 213.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2853 صفقة ل31 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 3.10%، ثم سهم أرابتك القابضة بنسبة 2.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 3.60%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 3.05%.