تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرا عدد 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6102.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% خاسراً عدد 50.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6724.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% رابحاً عدد 25.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4879 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 201 مليون سهم بقيمة 44.3 مليون دينار كويتى عبر 7396 صفقة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%.
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.82%، تليه رمال بنسبة 6.92%، ثم الديرة بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.30% ثم الهلال بنسبة 10%، ثم سنرجى بنسبة 10%
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