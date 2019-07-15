الاتصالات: الخريطة الاستثمارية إحدى مشروعات التحول الرقمى لخدمة المستثمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاتصالات أن خريطة الاستثمار فى مصر هى إحدى مشروعات التحول الرقمى والتى تأتى فى إطار التعاون مع وزارة الاستثمار وكافة القطاعات المعنية بالدولة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج فى توفير وتوثيق المعلومات تكنولوجيا.
وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الثانية من خريطة الاستثمار، أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الجاذبة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هناك عددا من المشروعات الرقمية فى مصر كان للقطاع الخاص النسبة الأكبر منها.
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك عددا من المشروعات التى ستتبناها الوزارة مدعومة بالتحول الرقمى منها إقامة مدينة رقمية فى بورسعيد ستضم منظومة التأمين الصحى الرقمى مضيفة انه سيتم تطبيق هذه المنظومة فى عدة مدن أخرى منها السويس والإسماعيلية والأقصر.
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