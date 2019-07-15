"زين" تحصد شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات من مؤسسة Uptime العالمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان مع فريق عمل الشركة

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن حصولها على شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات (M&O) من مؤسسة Uptime العالمية التي تُعتبر الوجهة الأولى لاعتماد وتطبيق معايير مراكز البيانات في العالم، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الكويت والثالثة على مستوى المنطقة التي تحصد هذه الشهادة المرموقة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حصولها على هذا الاعتراف من إحدى أكبر المنظّمات الاستشارية حول العالم أتى ليوثّق ريادتها والتزامها بتبنّي أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مركزها للبيانات، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل رئيسي على جودة وكفاءة الخدمات التي تُقدّمها لقطاع الأعمال في السوق الكويتي.

وبينت زين أن حصولها على هذه الشهادة يجعلها شركة الاتصالات الأولى على مستوى السوق الكويتي والثالثة على مستوى المنطقة التي تحصل على هذه الشهادة المرموقة، وهو الإنجاز الذي سيقوم بتعزيز مكانة الشركة في قطاع الأعمال، وإثبات أن مركز بيانات زين هو الأكثر كفاءةً والأكثر استدامةً في السوق بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحوّل الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة.

وأوضحت الشركة أن شهادة إدارة وتشغيل مركز البيانات (M&O) - التي تعتمدها مؤسسة Uptime العالمية في أكثر من 1000 مركز بيانات حول العالم - تشهد بأن مركز بيانات زين يُطبّق أعلى المواصفات العالمية فيما يخص دقة وثبات الخدمة المُقدّمة والتميّز في تشغيلها، حيث تم تقييم مركز زين بناءً على مجموعة من الأسس والمعايير التي تشمل نوعية الخدمات التي يُقدّمها مركز البيانات، ومدى جهوزية وحداثة المعدّات المُستخدمة، وقلّة المخاطر، وقلّة إمكانية حدوث الأخطاء البشرية، والوقت المُنخفض لتوقّف النظام (downtime)، وكفاءة التشغيل، وغيرها من المعايير.

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وأكدت زين أنها تتّبع إجراءات صارمة في تطبيق كافة المعايير العالمية في كل ما يخص مجالات عملياتها، فقد حصلت زين الكويت أيضاً على شهادات الآيزو (ISO) في مجالات الجودة (9001:2015) والبيئة (14001:2015) وأمن المعلومات (27001:2013)، وهي الشهادات التي تؤكد التزام الشركة بكافة المعايير والمواصفات العالمية في هذه المجالات.

وبينت الشركة أن حصولها على مثل هذه الاعتمادات العالمية يشهد لها بجهودها في تطبيق سياسات وإجراءات فعالة في جميع عملياتها، وتأكيد أن أنظمتها وعملياتها مُطابقة لأفضل المعايير المعتمدة عالمياً، فتطبيقها لهذه المعايير والالتزام الجاد بها يبرز مدى حرصها على تقديم الخدمات الأكثر كفاءة لقطاع الأعمال وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع استراتيجيتها للتحول الرقمي.

وتُعتبر مؤسسة Uptime مُنظّمة محايدة تُركّز على تحسين وتطوير أداء وكفاءة ودقّة البنى التحتية الخاصة بالشركات، وذلك من خلال الابتكار والتعاون والاعتمادات المُستقلة، وتقوم المُنظّمة بخدمة المؤسسات ومزوّدي الخدمات والشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال اعتماد المعايير العالمية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية وغيرها، كما يُعرف عنها عالمياً التميز والريادة في تقديم وإدارة شهادات الاعتماد لتصميم وبناء واستدامة عمليات مراكز البيانات، وقامت المؤسسة بإصدار أكثر من 1000 شهادة في أكثر من 80 دولة وتدريب الآلاف من المتدربين المحترفين حول العالم.