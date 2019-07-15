دخول عيد الآضحى يقود سوق الذهب للإرتفاع اليوم الاثنين

الموجز
سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 15-7-2019، ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 652 جنيها للجرام، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالمياً حوالى 5 دولارات لتبلغ الأوقية 1415 دولاراً.
وارتفع الذهب نتيجة ارتفاع الأفراح و المناسبات والأعياد مع دخول عيد الأضحي المبارك، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 558 جنيها...
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