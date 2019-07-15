شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.748 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 166.1 مليون ورقة مالية بقيمة 703.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.9 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.14% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34%، والعرب على 11.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.5 مليون جنيه، 25.3 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.3 مليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.