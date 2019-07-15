شكرا لقرائتكم خبر عن الأونتكاد: شمال أفريقيا تجذب 77.7 مليار دولار فى 6 سنوات ومصر فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الأونتكاد التابعة للأمم المتحدة أن دول شمال إفريقيا نجحت فى جذب استثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 77.752 مليار دولار، خلال 6 سنوات فى الفترة من 2013 حتى نهاية 2018.

وأشار التقرير الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه أن دول شمال إفريقيا جذبت نحو 11.964 مليار دولار عام 2013 ، فيما جذبت نحو 12.039 مليار دولار عام 2014، وجذبت 12.256 مليار دولار عام 2015.

كما ارتفعت الاستثمارات عام 2016 إلى نحو 13.833 مليار دولار ، وجذبت دول شمال افريقيا نحو 13.353 عام 2016، وجذبت نحو 14.307 مليار دولار عام 2018.

Advertisements

أوضح التقرير أن مصر تصدرت دول القارة ودول شمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال تلك الفترة ،تليها المغرب ثم الجزائر وتونس والسودان وشمال السودان وأخيرا ليبيا .