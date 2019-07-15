شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يختار "آلان تورنج" الوجه الجديد لعملة الـ 50 جنيها استرلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار بنك إنجلترا، اليوم الاثنين، العالم "آلان تورنج" الرائد في البرمجيات وعلم فك الشفرة، لوضع صورته كوجه جديد لورقة الخمسين جنيهًا استرلينيًا.

وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "آلان تورنج عالم رياضيات بارز، كان لعمله تأثير هائل على الطريقة التي نعيش بها اليوم".

وأضاف: "بصفته الأب الروحي لعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، وكذلك بطل الحرب، كانت إسهامات آلان تورنج بعيدة المدى، وفتحت الباب أمام الكثير من الابتكارات، واستمر إرثه في التأثير على العلوم والمجتمع حتى يومنا هذا".

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ويُحتفى بعمل "تورنج" لفك شفرة جهاز "إنيجما" الذي استخدمه الألمان خلال الحرب العالمية الثانية للتواصل فيما بينهم، ما مثل نقطة تحول في مسار الحرب بعد قدرة الحلفاء على فهم الرسائل حول الضربات الجوية ونقل المؤن والذخيرة.

ويعد "تورنج" صاحب دور محوري في تطوير أجهزة الكمبيوتر الأولية في المختبر الفيزيائي الوطني في إنجلترا، ثم في جامعة مانشستر.

ومن المقرر أن تكون الورقة النقدية من فئة الخمسين جنيهًا استرلينيًا هي آخر مجموعة يصدرها بنك إنجلترا للتبديل من الورق إلى "البوليمر" ليتم تداولها بحلول نهاية عام 2021.