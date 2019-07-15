شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الإسكوا: تجربة مصر رائدة فى تقييم القدرات وكفاءات الموظفين رائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد كرم كرم المستشار الإقليمى لمنظمة الإسكوا، بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، مقدما الشكر للجهاز على دعمه واهداءه المنظومة لكافة الدول العربية كتجربة رائدة يتم الاستعانة بها لتقييم كفاءات الموظفين وتحديد احتياجاتهم التدريبية وتقييم المرشحين للترقى أو التعيين فى الوظائف الحكومية.

وأضاف كرم، خلال كلمته بفعاليات ورشة العمل الإقليمية حول وضع إطار عربى لاختيار كوادر القطاع العام التى يستضيفها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتنظمها منظمة الإسكوا، أنه من المقرر أن يقوم المشاركين فى الورشة بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات المصرى، مؤكدا أن الإسكوا تحاول مواكبة الاهتمام بالإدارة العامة وتلبية احتياجات الدول المتزايدة على الإطلاع على ما يستجد فيه

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وأشار المستشار الإقليمى لمنظمة الإسكوا إلى أن تطوير الإدارة العامة يعد عملا طويلا وممتدا وينبغى عند العمل فيه، الأخذ فى الاعتبار، الثقافة والسلوك والأطر التشريعية للبلدان المختلفة.

وأوضح أن ورشة عمل اليوم، تناقش دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.