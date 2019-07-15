شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يعدل السعر المستهدف لشركة ابن سينا إلى 11.45 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل بنك الاستثمار شعاع كابيتال، من السعر المستهدف لشركة ابن سينا فارما خلال 12 شهرا من 13 جنيه للسهم إلى 11.45 جنيه للسهم، وذلك بعد زيادة الشركة رأس مالها المصدر والمدفوع من 180.5 مليون جنيه إلى 205 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية بنسبة 13.5%، وبالتالي إصدار 98 مليون سهم كأسهم منحة بقيمة اسمية 0.25 جم للسهم.
وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أنه اعتباراً من اليوم، سيتم تمويل زيادة رأس مال ابن سينا في رأس المال البالغة 24.5 مليون جنيه من صافي أرباح العام 2018، منوها إلى أنه وفقا لإغلاق السهم أمس يبلغ العائد الإجمالي المتوقع لسعرنا المستهدف 17%، وعليه يكرر شعاع تصنيف السهم عند محايد/ مخاطرة متوسطة.
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