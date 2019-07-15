شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يعدل السعر المستهدف لشركة ابن سينا إلى 11.45 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل بنك الاستثمار شعاع كابيتال، من السعر المستهدف لشركة ابن سينا فارما خلال 12 شهرا من 13 جنيه للسهم إلى 11.45 جنيه للسهم، وذلك بعد زيادة الشركة رأس مالها المصدر والمدفوع من 180.5 مليون جنيه إلى 205 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية بنسبة 13.5%، وبالتالي إصدار 98 مليون سهم كأسهم منحة بقيمة اسمية 0.25 جم للسهم.

وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أنه اعتباراً من اليوم، سيتم تمويل زيادة رأس مال ابن سينا في رأس المال البالغة 24.5 مليون جنيه من صافي أرباح العام 2018، منوها إلى أنه وفقا لإغلاق السهم أمس يبلغ العائد الإجمالي المتوقع لسعرنا المستهدف 17%، وعليه يكرر شعاع تصنيف السهم عند محايد/ مخاطرة متوسطة.