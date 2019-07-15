شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل الاجتماع الوزراي ال 40 لصندوق أوبك للتنمية "أوفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) اجتماعه السنوي الأربعين، في مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس المقبل.

وقالت فاطمة الزهراء الشهيتي مدير الإعلام بالصندوق- في تصريح اليوم الإثنين- إن الاجتماع الوزراي سوف يشهد الإعلان عن الفائز بجائزة صندوق (أوفيد)، والتي تمنح سنويا في مجال التنمية والتطوير.

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يشار إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) وافق مؤخرا على تمويل جديد يزيد على 580 مليون دولار أمريكي، لصالح البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، وتم إقرار ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة (أوفيد) في الدورة 167.

يذكر أنه تم انتخاب الدكتور عبد الحميد الخليفة "سعودي" مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً لصندوق (أوفيد) في اجتماع المجلس الوزاري للصندوق في يونيو 2018، حيث تولى الدكتور خليفة رسميا منصبه في أول نوفمبر 2018.